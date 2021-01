Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvor er samfundssindet overfor de selvstændige? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvor er samfundssindet overfor de selvstændige?

Sydkysten debat - 11. januar 2021 kl. 07:09 Kontakt redaktionen

Af Morten Dahlin, folketingsmedlem for Venstre

Corona-krisen har ramt de fleste hårdt. Sygdommen har hærget, friheden er blevet indskrænket og økonomien er sat i bak-gear.

For tiden er særligt én gruppe i ekstra hård modvind: De små selvstændige. Deres virksomheder er blevet tvangslukket. Fra den ene dag til den anden er de blevet frataget muligheden for at tjene til dagen og vejen. Det er fornuftigt med restriktionerne, men det er stadig hårdt for den enkelte der bliver ramt.

Derfor er de blevet lovet (en lille) kompensation.

Men lige nu kommer pengene ikke. Bureaukrati, langsommelighed og IT-problemer står i vejen og flere små selvstændige har måttet vente siden august på deres kompensation.

Jeg har talt med selvstændige - også her fra Greve - der undrer sig over, hvorfor regeringen ikke sørger for, at pengene bliver udbetalt.

I min optik er det uacceptabelt og et udtryk for disrespekt over for iværksættere og selvstændige. Måske er det fordi, der fra regeringens side er en manglende forståelse af, hvordan vi får det her samfund til at køre rundt?

For det gør vi kun, ved at folk går på arbejde. Ved at iværksættere knokler. Ved at selvstændige skaber arbejdspladser. Uden det, er der jo ingen penge, Christiansborg kan lege julemænd med.

Derfor burde det være en topprioritet at få kompensationen udbetalt. Hellere i dag end i morgen.