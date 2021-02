Debat: Hvem mangler diversitet?

I Greve Byråd sidder 21 fuldvoksne mennesker, som bestemmer over, hvad der skal ske i vores skønne kommune. Problemet er bare, at et byråd skal repræsentere befolkningen i kommunen, og det gør det desværre ikke i dag. Det er én af grundene til, jeg stiller op til Kommunalvalget. Vi skal råde bod på den manglende mangfoldighed, og komme den til livs. Det kan vi kun ved at stemme ungt, og her står jeg til rådighed. Som 18 årig ung pige har jeg masser af nye ideer, og unge input, herunder at kæmpe for at løfte de tal- og ordblinde, ved en obligatorisk tal- og ordblinde screening i 3. klasse.