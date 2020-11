Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad tænker de dog på? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad tænker de dog på?

Sydkysten debat - 10. november 2020 kl. 19:19 Kontakt redaktionen

Debat: Som spidskandidat for De Radikale Venstre har jeg talt for, at processen om lokalplan 12.50 for Strandvejen har været kritisabel.

Som formand for Danmarks Naturfredningsforening blev jeg for nyligt anmodet af Greve kommune om, at bidrage med for-høringssvar til de 4 store kommunalt ejede byggegrunde i Hundige Øst, da kommuneplanstillæget skal laves om.

Som borger læser jeg plantillægget, udbudskravene, tidligere planer og bliver bekymret. Alt synes afgjort allerede nu, før lokalplaner fremlægges. Som det endte med for Strandvejen. Udbuddet og salget er allerede gennemført! Og tildelingskriteriet i udbuddene er udelukkende prisen.

Som læser undres jeg: Hvad er der sket, siden de sidste planer blev offentliggjort i 2019? Hvorfor er byggeprocenten i udbuddet nu højere? Hvorfor er der ikke tænkt på at indarbejde miljøkriterier og de grønne tanker for området, der lå i planerne i 2019 og de tidligere helhedsplaner? Og hvorfor er tryghedskravene ikke ophævet til et nødvendigt kriterium i st. f. et delkriterium, når man nu argumenterer så stærkt for byggeriets "tryghedsskabende virkning"?

Og sidst, men ikke mindst: Hvorfor har processen været lukket det sidste år? Jeg vil arbejde for reel borgerinddragelse.

Lars Bjarne Nielsen

Byrådskandidat for det

Radikale Venstre i Greve