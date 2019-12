Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad koster det at leje en nyttehave? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad koster det at leje en nyttehave?

Sydkysten debat - 23. december 2019 kl. 12:07

Debat: Kurt Pedersen skriver i avisen, at Greve Kommune i 2019 har hævet prisen med 260 procent for en nyttehave i Pensionisthaverne. Denne stigning kalder han for uhørt og kriminelt. Men hvad er op og ned?

Lad os lave regnestykket.

Greve Kommune har i 2019 fastsat en leje på 16,50 kroner om måneden per lejer af en nyttehave i Pensionisthaverne. Dertil har kommunen besluttet, at alle lejere af nyttehaver skal betale for eget forbrug af el, vand og varme, hvilket tidligere blev betalt af kommunen.

Det giver en ekstraregning på 66 kroner om måneden per lejer. Men fordi det er en stor ændring i taksten, har vi på seneste byrådsmøde valgt at fjerne lejen for 2019. Vi har i øvrigt på samme møde besluttet, at den faste leje stiger til 33 kroner om måneden i 2020, og at foreningerne i det kommende år selv skal lave en aftale med forsyningsselskaberne.

Alt i alt betyder det altså, at lejere af en nyttehave i Pensionisthaverne skal betale 66 kroner om måneden i 2019, hvor de før betalte 16,50 kroner.

Det kan man selvfølgelig vælge at kalde en markant stigning. Jeg synes dog, at det er helt rimeligt, at man som lejer betaler for sit eget forbrug, ligesom hvis man lejede en bolig. Derudover synes jeg, at 66 kroner om måneden for leje og forbrug hverken kan betegnes som kriminelt eller uhørt.

Borgmester

Pernille Beckmann