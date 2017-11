Debat: Hurra for foreningslivet og de frivillige

Greve Kommune er en foreningsvenlig kommune mg med over 23.000 medlemmer af frivillige foreninger, må vi gøre et eller andet rigtigt. De mange ildsjæle der lægger deres frivillige arbejdskraft i foreningerne fortjener en stor ros for deres arbejde.

Derfor skal byrådet gøre hvad vi kan, for at støtte de frivillige foreninger. Derfor har vi oprettet et Idræts- og Fritidssekretariat for at kunne yde støtte og support i øjenhøjde, væk fra rådhusets elfenbenstårn.