Debat: Hund og hundeejer blev angrebet: Hold jeres hunde i snor

Inden for de sidste 14 dage er jeg og min unghund, som er en dansk/svensk gårdhund på 9 kg. som føres i sele, blevet angrebet af tre forskellige hunderacer, som ejerne to mænd og en kvinde ikke havde i snor og absolut ingen kontrol havde over.

Første sted på græsplænen for enden af Rismarken, hvor en fri bulldoglignende hund angreb fra lang afstand min hund og forsøgte at gå i struben på den. Hvilket jeg fik afværget med spark. Den angivelige kvindelige ejer, der var sammen med en lille pige, havde mere travlt med at ryge end styring af den aggressive bulldoglignende hund. Anden gang ved Solrød Skole, hvor en mandsperson ikke havde sin hund i snor, blev vi angrebet på stien ved Solrød Byvej. En gråsort stor hund, der lignede en bjørn og med en anslået vægt på 60-70 kg. På 60 m afstand gik den til angreb og gik efter struben på min hund, og derefter mit ben, da jeg blokerede. Jeg fik den på afstand, og den forsøgte igen et angreb på mig, indtil ejeren fik fat i sin hund, som han kaldte Otto. Den næste dag går jeg med min hund i snor på stien ved OJD, hvor jeg møder en ældre mandsperson med briller. Han går med en løsgående collielignende hund, der var sort og hvid. Selen havde han over skulderen. Jeg går ud på cykelstien, idet jeg ikke ønsker at komme for tæt på hans hund, som sidder løs ved hans højre side ud mod hegnet. Da jeg passerede ejeren, kom hundens aggressive angreb og ramte min hund med bid i brystselen, igen måtte jeg forsvare min hund i snor og med krop og fod holde afstand. Ejeren reagerede efter mit råb og kastede sig over sin løse hund, som han måtte fastholde også efter jeg havde passeret.