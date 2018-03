Debat: Hestepærer på stien

Undertegnede bor på Engdraget i Solrød, lige over for Trylleskoven, vi bor lige ind til skoven. For tre år siden blev der lavet en sti, som vi og og mange andre har været meget glade for at gå tur på, men nu er stien efterhånden blevet totalt ødelagt af ridende på heste.