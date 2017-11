Debat: Havdrup - et aktiv som kan blive endnu større

Havdrup kan noget. Byen er stor nok til at rumme et velfungerende byliv - med skole, børneinstitutioner, forenings-og erhvervsliv. Samtidig har Havdrup bevaret styrken ved landsbylivets sammenhold og stærke fællesskab.

Der udvikles i Havdrup, der bygges flere boliger og nye borgere kommer til. Den udvikling skal udnyttes til gavn for nuværende og kommende havdrup-borgere og hele Solrød Kommune. I den nære fremtid ønsker Venstre at fremme det aktive handelsliv i Havdrup, bl.a. ved at understøtte udvikling af stationspladsen og Havdrup Bymidte.

Kommer jeg i byrådet til kommunalvalget 21. november, vil jeg arbejde dedikeret for, at alle de gode intentioner for udvikling af Havdrup bliver en realitet. For ingen skal være i tvivl om, at Havdrup udgør en vigtig og betydelig del af Dit & Mit Solrød.