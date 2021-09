Debat: Greves folkeskoler er under pres

kandidat socialdemokratiet Lærernes kompetencer inden for didaktik, relationer og klasseledelse er den faktor, som har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Derfor er det helt centralt, at eleverne undervises af uddannede lærere. I Greve kommune er der en bekymrende udvikling i ansættelser af ikke-uddannede lærere.

Greve Lærerforening anbefaler, at ansættelsen af uddannede lærere prioriteres meget højere på de enkelte skoler. Greves kommune var i 2016 på en 5. plads over andelen af ikke-læreruddannede i landet. Her lå andelen på 27,1%

Der er behov for massiv investering i Greves folkeskoler. En folkeskoleelev i Greve kostede i 2018 61.294 kr./år Landsgennemsnittet var 68.178 kr./år. Spændet mellem Greve kommune og landsgennemsnittet er til at få øje på, men hvis vi blot kaster blikket på Høje-Tåstrup kostede en folkeskoleelev i 2018 85.116 kr./å. Hvis Greve havde fulgt gennemsnittet, ville der have været 37 mio. mere til at drive skole for i 2018. Midler der ville kunne bruges på tolærertimer, bedre støtte til elever med vanskeligheder, tættere skole/hjemsamarbejde. Dette ville medføre et større antal elever der fik mere en 2 i dansk og matematik og bedre trivsel for eleverne.