Debat: Greves borgmester og kommunaldirektør = dårlig forvaltningsskik

Efter gennemgang af Kirsten Pedersens klageskrivelser til kommunen (jf. artikel om skiltning på Nældebjerg Allé bragt i Sydkysten den 18. juli 2017, red.) og de mærkelige forklaringer/fantasifulde begrundelser fra forvaltning, borgmester og kommunaldirektør må jeg konstatere, at udviklingen i Greve under borgmesterens ledelse er gået fra bekymrende til stærkt kritisabel. Normal fremgangsmåde i klagesagsbehandling og daglig forvaltning er, at man vægter saglige hensyn og kriterier sammenholdt med faktiske omstændigheder. Men ved skilteopsætningen er forvaltningen sprunget over, hvor gærdet er lavest. De mærkelige forklaringer har været så tåbelige og endeligt modbevist, da den "såkaldte eksterne entreprenør" grundet ledelsesmæssige (kommunikations)problemer uden problemer plantede nummerskiltet i skellet ved siden af skiltet, som stod der i forvejen. At der samme dag blev givet kontraordre, og nummerskiltet igen blev fejlplaceret i rabatten, skærper blot erkendelsen om en udvist kritisabel adfærd fra såvel forvaltning som borgmester.

Hvad enten de mange problemer og bommerter i Greve skyldes manglede faglig indsigt, kompetence eller blot simpel ugidelighed i forvaltning og/eller ledelse, så risikerer kommunens borgere at stå tilbage med en unødvendig regning. For der er tilsyneladende ikke nogen grænse for, hvor tåbelige benægtelser/søforklaringer må være, ligesom ledelsen er villig til at støtte op om ukontrolleret merforbrug, når man kæmper for ikke at tabe ansigt. Ny borgmester i Greve søges til kommunalvalget!