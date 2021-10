Debat: Greves ældre fortjener mere tid

I Greve Kommune har ældre over 80 år mulighed for at bestemme over, hvilken hjælp de ønsker fra kommunen. Jeg mener, det er et skridt i den helt rigtige retning!

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi en ældrepleje, hvor der er fleksibilitet til, at man en uge kan bede om at altanen bliver fejet i stedet for at få vasket gulv. Eller at hjemmehjælperen har tid og lyst til sætte en kande kaffe over, inden hun skal videre. Ingen skal umyndiggøres, blot fordi man får behov for hjælp.