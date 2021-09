Send til din ven. X Artiklen: Debat: Greve skal gøre mere for de mest udsatte borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Greve skal gøre mere for de mest udsatte borgere

Sydkysten debat - 25. september 2021 kl. 14:02 Af Frederik Damgaard, Anne Marie Alle 22, 2690 Karlslunde Kontakt redaktionen

Spidskandidat Liberal Alliance

I ankestyrelsens opgørelse for 2020 kan man læse, at borgerne fik helt eller delvist medhold i 38 ud af 106 sager, hvilket giver en omgørelsesprocent på 35 procent, en del over landsgennemsnittet. På Byrådsmødet den 20. september var både V, DF og S enige om at det ikke var procentsatsen, der var afgørende, men selve antallet af klager.

Jeg er ikke enig. Bag de 106 klager ligger et mørketal. Borgere, der enten ikke ved, at de kan klage, eller som ikke magter at klage, for det kræver overskud at gå op imod systemet. Det anføres, at lovgivningen er kompleks, og at det vanskeliggør at undgå fejl. Og derfor kræver det ekstra meget overskud af borgeren at klage, for hvem kan overskue lovgivningen? Hvem ved om de har fået den hjælp, de har retskrav på?

Greve Kommuner har ikke et råd for socialt udsatte, altså en gruppe borgere, som kommunen kan rådføre sig med og som f.eks. kunne være høringsberettiget i byrådssager angående hjælp til de socialt udsatte. Jeg vil som nyvalgt byrådsmedlem, skulle jeg blive valgt, bruge min initiativret til at stille forslag om et råd for socialt udsatte, og have fokus på at borgerne får den hjælp de har retskrav på.