Debat: Greve mangler en borgerrådgiver

Sydkysten debat - 20. november 2017 kl. 15:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En nylig undersøgelse viste, at der var fejl i over halvdelen af de sager, der var klaget over. Det betyder, at borgerne ville være bedre tjent med, at Greve Kommunes sagsbehandlere havde slået plat eller krone end vurderet sagen. Det kan borgere ikke være tjent med.

En borgerrådgiver hjælper borgere med at forstå kommunens afgørelser, vejleder i, hvordan man klager, og kan også kritisere kommunens procedure.

Greve har i denne valgperiode sparet borgerrådgiveren væk. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er meget stort behov for en borgerrådgiver. Vi er en medlemsorganisation for familier med psykiske handicap, der i dagligdagen er hårdt presset på grund af handicappet. På grund af sparehensyn afgør kommunen fejlagtigt vores sager, og mange familier har ikke overskud til at klage.

De mange fejl er ikke udtryk for lemfældig sagsbehandling, men en politisk afvejning. Tidligere har byrådet vedtaget, at man vil afprøve lovens grænse. Det betyder, at sagsbehandlerne bevidst foretager tvivlsomme afgørelser. Kommunen kan rette henvendelse til relevante ministerier, hvis man er i tvivl og ikke tage de svage borgere som gidsler i en spareøvelse. Der er derfor hårdt brug for en borgerrådgiver.

Rune Gamby

Nørrevang 39

Formand for

Landsforeningen for

Autisme - Kreds

Roskilde