Debat: Greve har lav "naturkapital" - det skal der gøres noget ved!

Sydkysten debat - 06. marts 2021 kl. 14:12 Af Brigitte Klintskov Jerkel Konstitueret spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Greve byråd Kontakt redaktionen

Vi skal have langt mere og bedre natur i Greve. Lige nu er vi ikke gode nok til at udnytte de muligheder, der er for at kombinere by og natur. Noget vi ellers er gode til i Danmark og i hovedstadsområdet.

På den nyeste liste over danske kommuners såkaldte "naturkapital" ligger Greve nummer 94 ud af 98. En alt for lav placering, som vi bliver nødt til at gøre noget ved.

I Danmark har vi nemlig en smuk natur, der især er kommet mange til gode under coronakrisen. Når man skal være meget hjemme, og ikke kan mødes med andre, kan gå-, løbe- og cykelture hjælpe mange. Både for at holde os fysisk og mentalt sunde. Og så er noget af det bedste ved den flade danske natur, at den er lettilgængelig og kan nydes af alle. Det skal vi udnytte bedre her i Greve.

Derfor håber jeg, at borgmesteren vil gøre mere for, at vi i Greve fokuserer mere på naturen. Det vil både være godt, for dem, der allerede bor her, samt for at tiltrække nye borgere. Det er nemlig noget mange prioriterer højt. Muligheden for både at være tæt på storbyen og have grønne områder omkring sig, tiltrækker mange. Det har vi en unik mulighed for i Greve, så det er på tide, at vi gør noget mere ved det. Lad os samle byrådet og komme med en plan for, hvad der skal gøres.