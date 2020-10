Send til din ven. X Artiklen: Debat: Greve byråd var splittet, da lokalplan for Strandvejen blev vedtaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Greve byråd var splittet, da lokalplan for Strandvejen blev vedtaget

Sydkysten debat - 14. oktober 2020 kl. 05:45 Kontakt redaktionen

Debat: Omkring 1200 underskrifter blev afleveret ved forrige byrådsmøde i protest over lokalplan som giver mulighed for to etagers byggeri på Strandvejen i Greve.

De 1200 beboer i strandvejsområdet ønsker max halvanden plan byggeri på strandvejen. 1200 protest underskrifter er mange, og jeg forstår og deler deres argumenter for modstanden. Derfor valgte jeg også, at lytte til borgerne og stemme imod to etagers byggeri på Strandvejen.

Det handler om respekt for borgerne og boligområder, som de politiske beslutninger vedrører i dagligdagen.

Det er afgørende for mig, at være i god kontakt og dialog med borgerne, som beslutningerne vedrører. Både dem som er for eller imod en sag. Argumenterne fra begge sider er vigtige. Udover høringssvar til sagen, har jeg kun fået en personlig henvendelse, som mente noget andet end de 1200 protest underskrifter.

Inddragelse er med til at give et nuanceret syn pa sagerne, og det er berigende med engagement og input, som medvirker til en sund debat om de politiske sager.

Vi lever i et demokratisk folkestyre, og for mit politiske arbejde skaber borgerinddragelse, og en god kontakt og tæt dialog, en stor værdi i dagligdagen. Tak for alle input til sagen.

Brigitte Klintskov Jerkel Konservative

Medlem af Folketinget og Greve byråd