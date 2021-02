Debat: Greve borgmesters dobbeltmoral!

I Sjællandske medier kunne man d. 15. januar læse, at Greves borgmester var imod den aftale, som Kommunernes Landsforening og regeringen har indgået, som betyder, at kommunerne skal spille en større rolle i smitteopsporingen. På byrådsmødet i Greve d. 1. februar stemte Venstre borgmesteren ligeledes imod forslag om, at kommunen skulle bistå Styrelsen for Patientsikkerhed i smitteopsporingen, selvom Greve indtog smittelistens førsteplads. Borgmesteren ville først deltage i smitteopsporingen, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed henvendte sig. En uge senere i bedste TV-sendetid er Greves borgmester så ude og lange kraftigt ud efter Ishøj kommune, for ikke at have gjort nok, og udtaler tilmed, at Ishøj skal tage sig sammen! Det var virkelig pinligt at se på, og yderst dobbeltmoralsk af Greves borgmester i forhold til hendes holdning til smitteopsporing i vores egen kommune. Vejen frem i bekæmpelsen af corona smitten er ikke at lange ud efter andre kommuner, og da slet ikke, når man selv indtager top tre på listen. Coronapandemien er en fælles udfordring, som vi skal stå sammen om at bekæmpe efter corona anbefalingerne. Der er ikke meget samfundsind og samarbejde over, at stå på landsdækkende TV og lange ud efter andre kommuner. Sådan løser vi ikke bekæmpelsen af corona.