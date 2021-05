Debat: Greve, Syrien eller konflikten mellem Israel og Palæstina?

Ligeledes ønskede Mehmet at vi skulle insistere på at flygtninge fra Syrien skal have en sagsbehandling, der tilstræber, at de skal blive i landet, da Mehmet ikke erklærer sig enig i den sikkerhedsvurdering danske myndigheder vedrørende dele af Syrien er vurderet sikker at rejse hjem til. Til stor overraskelse valgte John Olsen, gruppeformand for Socialdemokratiet at stemme for begge sager skulle sendes til videre behandling. Dette må selv overraske regeringen, da den politiske linje hos moderpartiet er noget anderledes. Uden stillingtagen til uretfærdige konflikter, sikkerhedsvurderinger og krige, så mener vi i Venstre, at vi skal varetage Greves interesser og ikke internationale udfordringer. Dette er folketingets opgave.