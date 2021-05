Debat: Godt tilfreds med Pernille Beckmann

Hvad der lige er smuttet i Vagn Schous erindring, er at der ofte er stor forskel på, hvordan folk stemmer landspolitisk og kommunalt politisk. Det bunder ofte i stærke politiske personer i lokalsamfundet. Jeg menerm at vores borgmester Pernille Beckmann har gjort det udmærket. Også Morten Dahlin er værd at bemærke, en stærk politiker, der har gjort meget godt for Greve, som kommer alle til gode. Vi har boet i Greve i 58 år og har altid været glade for at bo her, vores børn er født og vokset op her, har gået i skole. Der har været skoleskift flere gange, men altid endt lykkeligt. I dag lever vi i vores livs efterår og har haft behov for hjælp fra kommunen. Og her er jeg meget konkret, den hjælp vi har fået og får er helt i top. Jeg sammenligner med vores venner og familie, der bor i socialdemokratiske kommuner. De erkender, at det er bedre, det Greve kommune leverer.