Debat: Genåbning af folkeskole lukket af minister

Hvordan har ministeren tænkt sig, at dette skulle kunne lade sig gøre. Ministeren nedsatte sammen med borgmestrene på vestegnen en task force med henblik på bl.a at få unge i Ishøj testet mod Covid 19. Dette tiltag har ikke haft den ønskede effekt.

Med niveauet og udviklingen i smittetallene har ministeren haft den fornødne viden til tidligere at have truffet afgørelse om ikke at genåbne skolerne i Ishøj og burde allerede inden genåbningen af skolerne have tænkt beslutningen til ende og måske ladet nogle kommuner udskyde genåbningen af skoler. Hvorfor har familierne til skolebørn i 0-4 klasse skulle udsættes for denne oplevelse?