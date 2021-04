Debat: GFO efterlyser digital sikkerhed for børn i Greve

Rosenvangsvej 40 2670 Greve Debat: Greve Forældreorganisation (GFO) har fået henvendelser fra bekymrede forældre, som ønsker hjælp til at sætte fokus på kommunens strategi for digital dannelse og sikkerhed i skole- og SFO-tid.

Ifølge flere forældre udleverer kommunen iPads til eleverne til skolebrug, men ifølge forældrene benyttes de også i SFO-tiden. Forældrene er stærkt bekymrede for risikoen for grooming og at børnene risikerer at støde på indhold, som ikke er hensigtsmæssigt, fx voldeligt eller seksuelt indhold. Flere forældre fortæller, at der med skolens iPads medfølger adgang til YouTube, oprettet i det enkelte barns navn med angivelse af skole og klasse. Forældre kommer også med eksempler på børn, som er blevet introduceret til pornografisk materiale i skoletiden eller SFO-tiden på skolens netværk.