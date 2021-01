Send til din ven. X Artiklen: Debat: Frikvarteret skal ikke gå op i røg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Frikvarteret skal ikke gå op i røg

Sydkysten debat - 12. januar 2021 kl. 19:54 Kontakt redaktionen

Af Brigitte Klintskov

Jerkel

Det Konservative

Folkeparti

Medlem af Greve Byråd

Lige siden jeg selv gik i skole - og sikkert også længe inden da - har der været den lille gruppe af elever, som har røget i alle frikvartererne.

I Det Konservative Folkeparti er vi utroligt glade for, at vi har været med til at indføre en lov om, at rygning nu er totalt forbudt for alle børn på grundskoler, efterskoler og kostskoler. Det sker efter mange års sej kamp mod cigaretterne.

Flere kommuner som bl.a. Slagelse, Sorø og Næstved har allerede været forgangseksempler og forbudt røgen. Men ikke alle kommuner har været lige så eksemplariske. Derfor er det godt, at vi nu ved lov får indført et forbud for alle kommuner.

Stadigt flere børn og unge begynder at ryge. Hvis de fortsætter den dårlige vane livet igennem, så vil hver tredje dø af det.

Vi skylder vores børn og unge et forbud. Selvom jeg tror, at børn ved, at det er forkert at ryge, så kan de endnu ikke overskue konsekvenserne, og det skal vi om voksne hjælpe dem med. Vi har et ansvar for, at vores yngste generation får de bedste rammer for et langt og sundt liv.

I Danmark kan vi undgå 75.000 tilfælde af kræft, hvis ingen 0-17 årige begynder at ryge. Kampen mod rygning er en konservativ mærkesag og forbuddet på skoler er et godt skridt på vejen. Nu er det op til skolerne i Greve at beskrive, hvilke konsekvenser det skal have for eleverne at overtræde forbuddet.