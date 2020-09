Debat: Foruroligende besparelser i Greve Kommunes budget 2021

Debat:

Budgettet for 2021 i Greve er utilstrækkeligt. Helt utroligt er det, at punkt 1.03 i direktionens budget om 7 mio. kr. til at afbøde Covid-19 er væk i det endelige forlig: Skal der ikke længere gøres rent? Skal virus have frit spil?