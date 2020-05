Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forpligtende samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forpligtende samarbejde

Sydkysten debat - 27. maj 2020 kl. 12:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er med dyb undren, og det som er værre, at Ishøj og Vallensbæk kommuner vil slutte et forpligtende samarbejde, blot fordi de to borgmestre ikke evner at samarbejde.

På sigt kan det kun blive dyrere og helt sikkert også ringere for os borgere. Og det er simpelthen uhørt, kan de to borgmestre ikke finde ud af det, må de rømme deres plads. Vi har ikke brug for Trump helt tåbelige synspunkter, "Ishøj great again" det kommer bare ikke til at ske. Vi borgere har aldrig haft det bedre, siden EU´s samarbejde kom op at stå. En enmandshær vil aldrig kunne blive så stærk som i et samarbejde. Det gælder i stort som i småt.

Det er ynkeligt at se, hvordan socialdemokraterne fører sig frem i øjeblikket. Socialdemokraterne vil gerne fremstå som garant for de mindre bemidlede. Men sådan er virkeligheden ikke. Tag eksemplet med den hjælp til Italien med ubrugelige respiratorer. Puha, siger jeg bare. Nu hvor hele verden lider store økonomiske tab på grund af Corona, herunder også EU, der vil Danmark som en af de rigeste lande i verden heller ikke bakke op om hjælp til de fattige lande.

Et samarbejde med Ishøj Kommune må være en stor prøvelse. I årtier har vi haft et parallelsamfund, uden at socialdemokraterne har løst det problem. Det kunne tyde på, at der ikke er nogen interesse i det, dels fordi de fleste der stemmer på S, dels fordi det giver jo et to cifret million tilskud fra andre kommuner.

Jeg er helt enig i Ole Beckmanns indlæg fra den 20.05. Jeg kan kun håbe på, at skilsmissen ikke bliver til noget.

Heinz Erichsen

Ørnekærs Vænge 124

2635 Ishøj