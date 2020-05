Debat: Forpligtende samarbejde har fordele

Siden 2007 har det forpligtende samarbejde været en realitet. Ishøj har taget sig af genoptræning, det specialiserede socialområde, specialundervisning samt natur- og miljøområdet, mens Vallensbæk har taget sig af job indsatsen for begge kommuners ledige.

13 års forpligtende samarbejde har medført større faglighed i områdernes opgaveløsning og har givet økonomiske stordriftsfordele, bl.a. fordi opgaverne har kunnet løses af én kommune, frem for i 2 kommuner. De administrative medarbejdere i begge kommuner har dedikeret taget godt hånd om opgaverne, til gavn for begge kommuners borgere. Det politiske samarbejde mellem kommunerne har imidlertid haltet en del, i forhold til at tale fornuftigt og konstruktivt om samarbejdet.