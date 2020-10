Debat: Foreningsdanmark i krise?

I denne tid med corona, har vi set et frafald i nogle af foreningerne. Nogle forældre har mistet deres arbejde og har ikke råd til deres børns aktiviteter. Andre er nervøse for corona og større forsamlinger.

Jeg vil bare sige, den indsats, jeg ser, foreningerne gør for at forebygge og undgå smitten, den er kæmpe stor, der bliver afsprittet og rengjort til den store guldmedalje. Grupper bliver holdt hver for sig for at sikre sig for minimal smittespredning.