Debat: Forebyggelse og tidlig indsats i Greve kommune

Sydkysten debat - 17. september 2021 kl. 15:01 Kontakt redaktionen

Marc Genning - Gruppeformand for Venstre

Conni Bergendorff - Kandidat for Venstre til KV21

Der er gode grunde til at der sættes ind så tidligt som muligt når det handler om børn og unge der mistrives. Derfor er der i næste års budget, afsat penge til en gennemgående undersøgelse af, hvordan tidlig indsats i dag bliver håndteret og hvor at vi kan gøre det bedre.

Forebyggelse og tidlig indsats handler nemlig om, at der sættes ind så tidligt som muligt over for børn og unge, som ikke er i trivsel. Vi vil gerne lyse på problematikken der handler om det forbyggende mindset, og det at sætte tidligere ind med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets eller den unges udvikling og tilknytning til hverdagslivet.

Vi tænker at vi i Greve kommune skal arbejde målrettet med forbyggende indsatser og understøtte en praksis på tværs, ved at skabe en fælles forståelse for det forbyggende arbejde.

Det er dermed vigtigt at der fra start er et kontinuerligt fokus på, at medarbejderne på tværs af organisationen har den nødvendige uddannelse og dertil tilhørende metode for bl.a. at kvaliteten og arbejdet med at sikre barnet/den unges tilknytning til hverdagsmiljøet lykkes.

En tidlig og målrettet indsats fører til højere kvalitet i hverdagen for barnet/den unge samt pårørende, hvilket bør være målet for alle.