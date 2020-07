Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forbyd larmende bønnekald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forbyd larmende bønnekald

Sydkysten debat - 22. juli 2020

Prøv at forestil dig, at du sidder på terrassen en fredag og nyder det gode solskinsvejr. Pludselig bliver idyllen brudt fordi der brager et elektronisk forstærket bønnekald ud i luften. Og så forestil dig, at det sker fem gange om dagen.

Den situation må aldrig blive til virkelighed i Danmark. Desværre går udviklingen den vej. Vi ved nemlig at der har været bønnekald i Gjellerupparken i Århus og vi ved, at der er blevet anmodet om tilladelse til bønnekald hos både sjællandske kommuner, kirkeministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I dag er det uklart, om kommunerne overhovedet kan afvise en sådan anmodning. Det går naturligvis ikke, for den slags hører ikke hjemme i Danmark. Derfor går Venstre ind for et forbud mod larmende bønnekald. Det prøvede vi at få igennem Folketinget, men desværre blev det stemt prompte ned af Socialdemokraterne og resten af det røde flertal.

Det er udtryk for en uansvarlig politik, når man ikke vil standse problemet med bønnekald i opløbet. Særligt når vi kan se, at problemet er stigende og når vi ved, at det medfører store udfordringer i landene omkring os.

Så derfor skal budskabet herfra være klart: Vi ønsker ikke at larmende bønnekald skal dominere i det danske landskab og i de danske byer. Og vi vil kæmpe for, at et flertal i Folketinget forbyder det.

Morten Dahlin,

medlem af

Folketinget for Venstre