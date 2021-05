Debat: Folkeoplysning

John T. Olsen Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i

Greve Coronakrisen har haft store konsekvenser for kommunens brugere af foreningsliv, kulturliv og aftenskoler. Ingen ved endnu, hvordan området lander, når den her pandemi er overstået.

Min bekymring er, om ensomheden blandt vores ældre medborgere for alvor sætter sig fast. Måske viser tiden også, at der er efterslæb på motion. Isolationen har reddet liv, ja - men der er et sjæleligt og oplysningsmæssigt efterslæb i Danmark i dag.