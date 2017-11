Debat: Fokus på unge med misbrug

Vi har i Greve et misbrugscenter, men desværre tror jeg ikke, at de har den rette hjælp for den unge. Det er ikke nok, at man skal møde op en gang om ugen, for at tale med en konsulent og få at vide, at man selv skal løse problemet og blot bliver sendt hjem til samme miljø, hvor stofferne florerer.