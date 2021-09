Debat: Fokus på handicapområdet

"Debatten om handicapomradet har gennem længere tid været præget af beskrivelser om manglende tillid fra borgerne til den kommunale sagsbehandling, herunder manglende tillid til at kommunerne træffer korrekte afgørelser. Ingen kan længere være i tvivl om, at situationen skal bedres, og at alle ma bidrage hertil" dette skriver Det centrale handicapråd. Vi kan nikke genkendende til det i Greve kommune, og derfor var det også her, at vi i Dansk folkeparti valgte at prioritere midler til, i det nye budget. Flere sager pr sagsbehandler giver ikke de bedste vilkår. Derfor kan vi, når det nye budget kommer igennem, se os efter en ekstra sagshandler til området. Samtidig vil vi fortsætte fokus på den gode ssagsbehandling, og politisk skal vi se på om der er noget vi kommunalt kan ændre.