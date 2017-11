Debat: Før kommunalvalget

Ishøj Kommune har torsdag et møde med alle de opstillende partier og nogle enkeltpersoner for at orientere borgerne om kandidaternes indstillinger og mål, således at borgerne har et bedre grundlag for at træffe deres valg.

Herunder kunne jeg godt tænke mig at stille kandidaterne spørgsmålet, om de har tænkt sig at arbejde aktivt for en sammenlægning af Ishøj og Vallensbæk Kommuner. De to kommuner fik ved kommunereformen for år tilbage lov at være selvstændige enheder, hvis de indgik et såkaldt "forpligtende samarbejde", hvilket man så gjorde. De to kommuner er hver især en for lille administrativ enhed til at udgøre en økonomisk forsvarlig størrelse. Ved en egentlig sammenlægning vil man kunne spare et anseeligt millionbeløb til lederlønninger, idet man jo for eksempel kun skal bruge én borgmester, én kommunaldirektør og så videre. Jeg har på "Husmandsvis" beregnet, at hver skatteyder i de to kommuner ville kunne spare cirka 1000 kroner om året i skattebetaling, men det kan man jo så bruge til at fylde andre huller med (for eksempel dem i vejene)