Debat: Fødende kvinder skal ikke fragtes tværs over Sjælland

Sydkysten debat - 20. marts 2021 kl. 11:26 Kontakt redaktionen

Af Brigitte Klintskov Jerkel,

folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Alt for mange kvinder oplever utryghed, når de skal føde på danske hospitaler. Der er nemlig fødeafdelinger, der er så pressede, at de kun kan klare de allermest akutte opgaver. Det betyder, at fødende kvinder bliver lagt i kø eller bliver sendt med taxa på tværs af Sjælland, midt i deres veer.

Derfor vil Det Konservative Folkeparti tilføre nye jordemødre til de danske hospitaler, så vi kan sikre trygge og ordentlige rammer for danske fødsler.

Jeg er selv mor til to drenge, og jeg gyser ved tanken om de oplevelser, som sagesløse danske kvinder bliver udsat for, når de står overfor at bringe et barn ind i verden. Når du skal føde, er du komplet prisgivet, hvis du ikke får hjælp. Så det dur ikke, at der er så stor mangel på jordemødre.

DR har blandt andet beskrevet en kvinde, som var sat til at føde på et hospital i hovedstaden, men på grund af travlhed måtte overflyttes midt om natten og med stærke veer i en taxa. Efter en times kørsel endte hun på Slagelse Sygehus, hvor der gudskelov var hænder til at hjælpe hende gennem fødslen.

Vi bliver nødt til at få flere jordemødre, så der er plads til at kunne give længere konsultationer, styrke fødselsforberedelserne og efterfødselssamtaler.

Man kan ikke lige ordne en fødsel i et snuptag, derfor kan vi heller ikke have kommende mødre til at ligge i lange samlebåndskøer i forbindelse med fødsler.