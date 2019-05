Debat: Flere udlændinge skal i arbejde

Vi ved, at arbejdsløshed er arveligt. Vokser man op med forældre, der er på offentlig forsørgelse, så øger det sandsynligheden for, at man selv går samme vej. Det vil vi ikke acceptere. Det kan ikke passe, at bare fordi man krydser den danske grænse, så mister man sin evne til at arbejde. Derfor foreslår vi at stramme den såkaldte 225-timersregel. Det er et krav, som betyder, at man skal arbejde 225 timer om året for ikke at blive trukket i kontanthjælp. Samtidig er det et krav, som vi ved, virker særligt godt for gruppen af indvandrerkvinder. Derfor vil vi hæve timetallet til 365 timer.