Debat: Flere lærere til vores folkeskoler - JA TAK

Vi har de seneste år selv sat ekstra penge af i vores budget, til netop dette område, for det er så vigtigt, at vi arbejder benhårdt for at gøre vores skoler mere attraktive. Ikke kun med renovering af bygningerne, men også med stort fokus på indholdet - og ikke mindst vores medarbejdere.