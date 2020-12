Debat: Farvel retssikkerhed

Konservatives og Enhedslistens appel om en revurdering af lukningen, til byrådsmødet i februar, var ikke nok til at Venstre, L, DF og Socialdemokratiet stemte for en ny vurdering, trods nye fremkomne dokumenter. SF havde også gerne set en revurdering.

Til byrådsmødet d. 14. dec. blev retssikkerheden atter savet over for de berørte.

Trods en PPR-medarbejders brev til byrådet, der beskriver, at PPR havde fået mundkurv på og deres faglige vurdering blev manipuleret ind i en passende kontekst for afgørelsen, blev Konservatives og Enhedslistens ønske om en uvildig undersøgelse af sagsgangen, lukket ned efter 5 min. argumentation fra Venstre selv. "Vi skal fokusere på børnenes trivsel, og at godt 50% af børnene er i bedre trivsel nu".