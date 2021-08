Send til din ven. X Artiklen: Debat: Farcen fortsætter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Farcen fortsætter

Sydkysten debat - 03. august 2021 kl. 07:26 Kontakt redaktionen

Thomas Klingspor-

Bentzen

Konservativ kandidat til KV21

Nr. 5 på listen

Vores Viceborgmester Liselott Blixt siger, når hun bliver konfronteret af borgerne, med hvorfor hun har stemt for aftrædelsesordning for kommunaldirektøren på langt over 2 mill. kr. at hun syntes, de har gjort en god handel, når DJØF ville have 4 mill kr. på hans vegne.

Hvad tænker hun på?

Hvilke andre steder på arbejdsmarkedet i Danmark, kan man få penge for at gå, når man har haft fingrende i pengekassen? Kommunaldirektøren mener som udgangspunkt, at han ikke har gjort noget galt, og at han bliver afskediget uberettiget. Denne fyring og bortvisning er berettiget, derfor skal han gå uden løn.

Flertallet i byrådet, med Borgmester og Viceborgmester i spidsen, har ikke respekt for andres penge, når de gør sådan noget.

Borgmester Pernille Beckmann siger, at det er vurderet af en ekstern jurist, og derfor OK. Men den vurdering fandt sted, da kun ca. halvdelen af afsløringerne var kendte. Så mon ikke Borgmesteren skal prøve at få vurderet hele sagen, og ikke kun halvdelen? Vi må have et højere ambitionsniveau på Borgernes vegne i Greve Kommune.