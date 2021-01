Send til din ven. X Artiklen: Debat: Fakta til SF Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Fakta til SF

Sydkysten debat - 10. januar 2021 kl. 17:46 Kontakt redaktionen

Af Claus Jensen (V). Formand: Skole & børneudvalg Greve Kommune

SF i Greve er rystet over lukningen af Børnehuset Syd, og hævder i et læserbrev, at der ikke er retssikkerhed.

Lukningen af Børnehuset Syd handler om, at 19 ud af 21 byrådsmedlemmer har stemt for lukning. Skole- og Børneudvalget har fagudvalgsbehandlet sagen to gange, og afholdt et temamøde for hele byrådet i starten 2020, særligt med henblik på de manglende tekster i sagsfremstillingen, som den afgåede medarbejder påpeger. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har aldrig være en del af processen af lukningen, men administrationen laver sagsfremstillingen, som bygger på forskellige indsatser og tiltag der er gjort de sidste 2 år b.la fra PPR.

Når Enhedslisten og Konservative i fællesskab ønsker uvildig undersøgelse om processen, har et flertal i Byrådet vurderet, at der ikke var grundlag for dette. Vi har talt rigtig meget proces, men meget lidt børn. Fakta er, at 37 ud af 39 børn var i mistrivsel, (ikke alderssvarende udvikling) i børnehuset Syd, og udfordret på høj to sprogprocent. Man kan lukke øjnene og krydse finger for, at de små forbedringer der er sket, på lang sigt gør en forskel. Heldigvis ser vi markant ryk på trivsel af børnene efter flytning til nye daginstitutioner, hvor de ekstra afsatte penge der er afsat, følger med barnet.