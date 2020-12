Debat: Færre indbrud - ja tak

Stolpeager 11

2670 Greve

I Grundejerforeningen Eriksminde glæder vi os over, at Greve Byråd den 14. december vedtog at gå med i projektet Bo Trygt sammen med Tryg Fonden. Det skal bl.a. nedbringe antallet af indbrud og skabe større Tryghed for vores borgere. Det synes vi er en rigtig god ide.