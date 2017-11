Debat: Fælles almennyttigt udspil

I Greve Kommune står tusinder på venteliste til en almennyttig bolig, som ikke har økonomisk råderum til at betale 10-16.000 i husleje om måneden hos de private udlejere. Derfor foreslår Socialdemokratiet, Alternativet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre i fællesskab at opføre 7000 kvm nye almennyttige boliger i 2-3 plan (afhængig af omgivelserne), under streng hensynstagen til miljø- og klimamæssige krav. Dette vil også være en god måde at gøre noget ved akutlisten.

Da der er en meget uens fordeling af boligtyper i kommunen, og fordi behovet er størst i de områder, vil vi gerne opføre dem i Karlslunde og Tune. Har man boet en stor del af sit liv i disse områder, syntes vi kun det er fair, at man også har mulighed for fortsat at kunne bo der, når man flytter ud af sit hus, og er man ung, er det en godt sted at starte, når man gerne vil flytte hjemmefra, eller i studiebolig, uden at man behøver at flytte fra Greve. En idé kunne være at kombinere ældre og studerende, så generationer på tværs kan mødes i hverdagen og lære af hinanden.