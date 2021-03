Debat: Få nu eleverne tilbage i skole

Desværre har regeringen nægtet at bede myndighederne regne på, om de store elever kunne komme tilbage i skole. Det er for uambitiøst. For hvorfor må eleverne i Tune ikke komme tilbage, fordi der er meget smitte i Kolding? Det giver ikke meget mening.

I Venstre har vi fremlagt en konkret og langsigtet plan for at få Danmark åbnet igen. Vi foreslår, at allerede nu skal elever i folkeskoler, efterskoler og højskoler have lov til at komme tilbage til en hverdag i klasselokalet med vennerne. Selvfølgelig med mulighed for at lukke ned lokalt, hvis det er nødvendigt.