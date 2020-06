Debat: FN's verdensmål

På baggrund heraf er vi glade for, at byrådet har besluttet, at vi forstærker de sociale udbudsklausuler (med krav om lærlinge) i arbejdet med renovering af Strandskolen i Karlslunde. Vi mener, at dette kun er en start, og at Greve kommune skal tage et langt større kollektivt ansvar, end tilfældet er i dag, når vi taler om bæredygtig udvikling, og det sociale ansvar som ordregiver og arbejdsgiver. Det Socialdemokratiet konkret ønsker, er, at der fremadrettet bliver inkorporeret stærkere sociale klausuler i vores udbud. Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikring af uddannelsespladser skal bare være permanent i vores udbud. Det er også essensen af verdensmålene.