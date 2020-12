Debat: Et stort tillykke til klubbernes medlemmer

Skole- og Børneudvalget har på deres seneste møde besluttet at lytte til børnenes bekymringer og deres ønske om at bevare klubberne, som de er i dag. Det er selvfølgelig en rigtig god nyhed, selvom vi fra Enhedslistens side hele tiden har været forundret over, at det overhovedet var på tale at sløjfe dem. Vi har hele tiden været på børnenes side for at bevare klubberne. MEN jeg er dybt rystet over de udtalelser fra Venstre, der er fremkommet efter udvalgets beslutning; dels fra udvalgsformand Claus Jensen i Sydkysten, dels fra gruppeformand Marc Genning på Facebook. De skriver, at det hele tiden har været på tale at bevare klubberne og derfor beklager evt. misforståelser!