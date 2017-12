Debat: Et stort tak

Til indbyggerne i Greve Kommune: Et stort tak! Særligt tak til de 1.005 Greve-borgere, der valgte at stemme personligt på mig. Det er jeg meget glad for og utrolig stolt over. Jeg skal gøre mit bedste for at leve op til jeres tillid. Derudover vil jeg gerne sige tak for, at Venstre gik frem ved kommunalvalget i Greve Kommune, stik imod landtendenserne. Vi opnåede 36,6% af stemmerne, og det er vi meget glade for. Vi vil gå til opgaven med den største ydmyghed, men også med en viden om, at der er stor opbakning til den linje, vi har lagt for Greve Kommune de seneste år. De næste fire år vil vi forsøge at samarbejde så bredt som muligt til gavn og glæde for Greve Kommune.