Debat: Et spor på Strandvejen i Greve

Det gør stort indtryk, når jeg hører beboer langs Strandvejen fortælle, hvor utrygt det er at krydse Strandvejen, og de indimellem må springe for livet. Både cyklister og gående krydser hver dag vejen, nogen med frygt for at ende i en ulykke. Jeg kan godt forstå, at børnefamilier langs Strandvejen ikke er trygge ved at sende deres børn ud i trafikken, hvis de skal krydse Strandvejen. Det skal vi have gjort noget ved.