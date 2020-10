Send til din ven. X Artiklen: Debat: Er biogas i Solrød grøn omstilling på bekostning af værdifuld natur? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Er biogas i Solrød grøn omstilling på bekostning af værdifuld natur?

Borgmester Niels Hörup agiterer i Sydkysten for, at udvidelsen af Solrød Biogas skal sikre fokus på kilmafordele, tang fra strandrensningen samt mulighed for besøg af skoleklasser og borgere. Undskyld mig, men tangen fra strandrensningen udgør i dag kun 0,7 % af den samlede biomasse til Solrød Biogas. Hvis den planlagte fordobling af anlægget gennemføres, vil andelen af tang falde til det halve, altså under en halv procent. Bliver det ikke efterhånden lidt svært at holde fast i det argument, når man taler lokale fordele ved Solrød Biogas?

Tværtimod ses en række lokale ulemper ved anlægget for både mennesker, planter og dyreliv. Den planlagte udvidelse af biogasanlægget er ingen undtagelse, da den ønskes opført i et tidligere moseområde, klods op ad et naturbeskyttelsesområde, Jersie Mose. Et område, Jersie Mose, der af Solrød Kommunes 'Naturkvalitetsplan 2014-18' udpeges som et af kommunens vigtigste naturbeskyttelsesområder efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Jersie Mose er beliggende lige op ad det påtænkte anlæg. Jersie Mose har tidligere været en meget værdifuld botanisk lokalitet, men har været udsat for en konstant forringelse der gør, at mange truede arter nu er ved at forsvinde. Solrød Kommune har selv udpeget netop Jersie Mose som et særligt værdifuldt naturområde, der skal beskyttes mod yderligere negativ påvirkning. Det er derfor svært at forstå, hvorfor borgmesteren selv promoverer denne udvidelse af et industrielt anlæg i den grønne omstillings navn, når det sker på bekostning af et bevaringsværdigt naturområde. Truede plantearter og dyreliv vil uvægerligt blive påvirkede negativt af den øgede mængde støj, lugt og luftforurening, som udvidelsen vil medføre.

Så hvis man som borgmesteren påpeger, gerne vil sikre oplysning af borgere og skoleklasser om grøn omstilling, kunne man jo have invitereret dem på besøg i Jersie Mose med en naturvejleder, i stedet for at opføre et industrianlæg op ad mosen til formålet. Mon ikke en tur i Jersie Mose også havde understreget pointen bedre? Det er under alle omstændigheder svært at forstå, hvorfor besøgstjenesten ikke allerede er sikret i dag ved det nuværende anlæg, men at besøgstjenesten i stedet kræver en udbygning af biogasanlægget til storindustri.

Så kære Niels Hörup, din påstand om at "debatten om udvidelsesplanerne er tvivlsom og baseret på rygter, der skaber forvirring og modstand mod den grønne omstilling" er helt ud i skoven. At stille spørgsmål ved udvidelsen af et industrielt anlæg, er ikke det samme som modstand mod grøn omstilling. Det er bekymringen for kommunes natur heller ikke. Derimod ses borgmesteren og forvaltningens ringe håndtering af hele udvidelsessagen, hvor information bevidst eller ubevidst er blevet tilbageholdt og udelukkende blevet frigivet drypvist, når borgerne har stillet spørgsmål ved håndteringen af sagen, som værende tvivlsom. Det lokale argument med tang fra strandrensning til biogas må også anses som værende tvivlsomt. Og hvis borgmesteren tog sin egen naturkvalitetsplan seriøst, så planlagde han ikke udvidelsen af et industrianlæg på bekostning af værdifuld natur. Det er svært at få øje på den grønne omstilling i hele denne sag.

Bente Dahl Hansen

