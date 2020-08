Debat: Endnu ikke klar til mere cykelsti ved Langagergård

Her i lokalavisen opfordrer Per Breddam Bastebjerg til, at kommunen hurtigst muligt anlægger cykelsti, så man kan køre direkte og trafiksikkert fra Mosegårdshaven og til Karlslunde Station.

Desværre er det for tidligt at forlænge stien, eftersom området endnu ikke er udbygget med de sidste to boligøer på Langagergårdområdet. Når det arbejde går i gang, er der til gengæld sat penge af til at planlægge, hvordan Langagergårdområdet kan udbygges og tilpasses i forhold til landskab og stier. Der er endnu ikke afsat penge til den konkrete sti.