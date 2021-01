Send til din ven. X Artiklen: Debat: En unødvendig slingrekurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En unødvendig slingrekurs

Sydkysten debat - 06. januar 2021 kl. 07:37 Kontakt redaktionen

Af Brigitte Klintskov Jerkel, folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti og medlem af Greve Byråd

Ved budgetvedtagelsen i byrådet i 2019 stemte konservative imod at nedlægge klubberne, da vi har gode klubber, som har forskellige profiler som bl.a. dyrehold, som børnene er glade for.

Nærmest hen over en nat lancerede Venstre, at klubberne i Greve skulle nedlægges og lægges ind på skolerne.

Forældre og børn mødte op i byrådssalen i protest og stillede bekymrede spørgsmål til borgmesteren. De var kede af beslutningen, og bekymrede over, at der ikke var nogen plan for, hvad der skulle ske.

Borgmesteren argumenterede ihærdigt for nedlæggelsen af klubberne overfor forældre og børn. Pludselig her et år efter laver Venstre en kovending og vil ikke længere nedlægge klubberne. Det er selvfølgelig glædeligt. Men det kan undre, at det var nødvendigt at skabe al den utryghed og usikkerhed om klubbernes fremtid, når der ikke var sagligt grundlag for at nedlægge dem.

Hvis Venstre havde lyttet til andre end sig selv, så havde vi undgået et års utryghed og usikkerhed for børn, forældre og ansatte. Håber kommende år i byrådet, byder på bedre samarbejde, og inddragelse af borgere og byråd, end tilfældet har været de sidste mange år. Tak til klubberne for optimisme og godt arbejde i et usikkert år.