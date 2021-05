Send til din ven. X Artiklen: Debat: En uhæderlig strategi og stråmænd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En uhæderlig strategi og stråmænd

Sydkysten debat - 05. maj 2021 kl. 05:48 Kontakt redaktionen

Stella Sørensen

Bjergvænget 12

2670 Greve

Regeringen ved godt, at det er farligt for flygtninge at returnere til Damaskus, for det har vi både EU, FN og Amnesty's ord for.

Udlændingeordfører Rasmus Stoklund (S) siger ikke, at syrerne kan vende hjem, fordi der er sikkert. Regeringen ønsker nemlig, at syrerne ikke skal opnå et for stærkt tilhørsforhold til Danmark og derfor ikke kan udvises (se interview med Pape, K i Ræson).

Derfor bruger Stoklund stråmænd. En stråmand er et retorisk greb, der pådutter en modpart enighed om et udsagn. Stoklund bruger f.eks sentenser som »man skal rejse hjem, når der ikke længere er krig« og »man skal rejse hjem, når man ikke længere har brug for beskyttelse«. På denne måde imødegår han nogle argumenter, som ingen har fremsat eller bestridt.

Det er en nemlig helt anden diskussion, om at man skal rejse hjem, når det er sikkert at gøre det. Men det er ikke det hans følgere hører. Vælgerne står tilbage med et indtryk af, at der er flygtninge, der nægter at rejse hjem, selvom de sagtens kan gøre det uden konsekvenser for liv og levned.

På den måde beroliges regeringens kernevælgere, foruden dem der kom fra DF. Sig nej.