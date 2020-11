Debat: En ny vej

Der ér et alternativ i Greve. En velkendt vej der sikrer, at vores velfærd løftes. Det er nødvendigt, hvis vi ikke skal tabe vores små medborgere, og forøge udfordringerne for vores ældre herunder på den stigende ensomhed. En vej bred nok til alle.

I vores budget for 2021 har vi fokus på løft af velfærden til gavn for vores børn i skolerne, daginstitutionerne samt hos vores ældre medborgere.

Jeg mener, at vi skal have en kommune, hvor det er endnu bedre at vokse op og afslutte livet i. Således at man i slutningen af livscyklussen har haft et godt og respektfuldt liv.