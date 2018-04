Debat: En formand takker af

Det var et rigtigt godt valg, viste det sig meget hurtigt og mange gange senere. Den nye formand var nyligt pensioneret fra en lederstilling hos Siemens Danmark og velkendt i lokalområdet, blandt andet fra Grundejerforeningens bestyrelser, rulleskøjteløb, korsang, SOS-børnebyer og meget mere. I hans formandstid er medlemstallet steget fra i 2010 at være på 5500 til nu i marts 2018 at være cirka 8500 personer. Hvad er der sket af nye initiativer i Norrids formandstid? Først og vigtigst skal nævnes, at der i løbet af årene er udviklet et meget givende samarbejde med Greve Kommune. i 2013 kom projektet 'Mit ældre' i gang med et fireårigt projekt, som er hovedårsagen til Greve Kommunes forerstilling i brugen af ny teknologi. En meget stor tak til den afgående formand skal lyde fra en stor kreds af medlemmer. Vi håber ofte at se dig som 'almindeligt medlem' til vore arrangementer.